“Tra diciotto mesi tutti i paesi membri dell’Ue saranno fuori dalla crisi”

Bruxelles - La presidentessa della Commissione europea Ursula von der Leyen: "Questo è il risultato delle decisioni politiche che abbiamo preso sin dai primissimi giorni della pandemia"

Condividi la notizia:











Bruxelles – “A primavera abbiamo previsto che la nostra economia crescerà del 4,2 per cento quest’anno e del 4,4 per cento nel 2022. Ciò significa che tra diciotto mesi, tutti i 27 stati membri torneranno in carreggiata, guariti dalla crisi. Nessuno se lo aspettava solo pochi mesi fa”. Lo ha affermato la presidentessa della Commissione europea nel suo discorso di apertura del Brussels economico forum dove, per la prima volta, tutti i relatori principali sono donne.

La presidentessa della Commissione europea Ursula von der Leyen

“Questo è il risultato delle decisioni politiche che abbiamo preso sin dai primissimi giorni della pandemia – ha continuato von der Leyen -. Vorrei citarne due. Il primo è il nostro lavoro sui vaccini. La vaccinazione sta ora consentendo ai nostri paesi e alle nostre economie di riaprire. E il secondo fattore sono le misure di stimolo economico senza precedenti che abbiamo messo insieme a livello europeo e nazionale”.

“Oggi, oltre il 60 per cento degli adulti europei ha ricevuto almeno un’iniezione e il 41 per cento è completamente vaccinato. Questo è un bene, ma sappiamo tutti che non siamo ancora fuori dai guai. Dobbiamo anche sostenere i nostri vicini e dobbiamo sostenere il resto del mondo, perché potremo voltare pagina solo quando avremo raggiunto l’immunità in tutto il mondo”.

“Per quanto riguarda invece le prospettive economiche, abbiamo imparato la lezione dalla grande crisi finanziaria del 2008. Pertanto, nei primi giorni di questa crisi, abbiamo immediatamente consentito agli stati membri di agire, ad esempio attraverso la clausola di salvaguardia generale o il quadro temporaneo per gli aiuti di stato e la piena flessibilizzazione del bilancio dell’Ue”.

“Ora, nel lungo termine, la ripresa, abbiamo iniziato a lavorare anche un anno fa al Next Generation Eu. Il nostro pacchetto di 800 miliardi di euro – ai prezzi odierni – è il più grande pacchetto di ripresa in Europa dal Piano Marshall. Due settimane fa, la Commissione ha emesso obbligazioni per finanziare Next Generation Eu. È stato un grande successo. Siamo pronti per iniziare a erogare il prefinanziamento. In altre parole, i fondi inizieranno ad affluire agli stati membri e alla nostra economia già a luglio”.

Condividi la notizia:











29 giugno, 2021