Salute - Lo rende noto l'Asst di Lodi: “Nulla è stato pari a vedere negli occhi di un malato tornare a battere la vita”

Condividi la notizia:











L’ospedale di Codogno

Codogno – Dimesso l’ultimo paziente Covid dall’ospedale di Codogno.

È stata chiusa l’area Covid dell’ospedale di Codogno, che vide entrare il primo paziente malato di Coronavirus in Italia. Lo rende noto l’Asst di Lodi.

“È un giorno che vivo con profonda emozione – ha scritto Francesco Tursi, referente dell’Area Gialla covid dell’ospedale di Codogno -. Grazie a tutti gli infermieri uno ad uno, che si sono spesi senza risparmiarsi, mettendo a rischio anche la propria vita per il bene dei nostri concittadini”.

“Avete condiviso con noi questo periodo così delicato della vostra vita – ha aggiunto Tursi rivolgendosi ai pazienti – spero che tutti noi siamo stati in grado di essere all’altezza delle vostre aspettative. Posso solo dirvi che noi ce l’abbiamo messa tutta. Grazie per le numerose testimonianze di affetto nei nostri confronti che ci hanno commosso e gratificato. Nulla è stato pari al volto anche solo di un paziente che avevamo aiutato a guarire, vedere nei suoi occhi battere la vita. Risalire alla vita, come lentamente tutti stiamo facendo ai margini di un momento che verrà ricordato nei libri di storia. Sono stati i mesi più intensi della mia vita e voi l’avete resi memorabili nel mio cuore e nella mia mente”.

Condividi la notizia:











4 giugno, 2021