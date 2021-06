“Dinosauri in Carne e Ossa”, a Viterbo in un posto inedito!

Cronaca - Dal 31 luglio al 12 settembre 2021, appassionati e curiosi potranno godersi questi giganti nello scenario del giardino del Museo Colle del Duomo

Viterbo – sponsorizzato – ViterDino Eventi e Archeoares sono pronti per una nuova entusiasmante avventura. Per non fermarsi ma al contrario per spingere sull’acceleratore, pronti a fare rinascere la città, a creare sempre movimento, a stupire il pubblico. Noi ci crediamo e con la semplicità che ci contraddistingue non molliamo perché Viterbo è meravigliosa e occorre remare tutti nella stessa direzione.

Con la prima mostra, organizzata da ViterDino Eventi sui Dinosauri, nel 2019 e con Era Glaciale, sempre della stessa organizzazione, a cavallo tra 2019 e 2020 abbiamo regalato gioia agli operatori turistici, bar, ristoranti e attività in generale grazie al forte movimento creato e vogliamo ripeterci anche per merito di partnership importanti.

Soprattutto però siamo convinti della nostra mission, regalare un sorriso e un momento di svago alle tante famiglie e ai bambini che con le loro esclamazioni di stupore ci hanno ripagato sempre dei tantissimi sforzi e mai come oggi abbiamo necessità di sorridere e stupirci e….di uscire all’aria aperta!

Con la stessa energia annunciamo con entusiasmo “Dinosauri in Carne e Ossa”, un’esposizione mozzafiato. Sarà un’occasione unica, per appassionati, curiosi e ammiratori che dal 31 Luglio al 12 Settembre 2021 potranno godersi questi giganti ma soprattutto sarà mozzafiato anche lo splendido scenario del Giardino del Museo Colle del Duomo – Palazzo dei Papi – che ospiterà l’esposizione, un posto inedito, mai aperto finora a grandi eventi, uno spazio all’aperto per immergersi nel passato con uno sguardo verso panorami splendidi sulla incantevole Viterbo medievale, per posare la vista fino al mare e ai nostri monti Cimini.

Dinosauri in carne e ossa allude al fatto che i dinosauri e gli altri animali preistorici che costituiscono il nucleo centrale dell’esposizione verranno presentati con l’aspetto che dovevano avere in vita, ricostruito in base agli studi scientifici sui fossili. La realizzazione di modelli iperrealistici è attualmente l’unica possibilità concreta che abbiamo per far “rivivere” i dinosauri.

I modelli, da giganteschi a piccolissimi, sono tutti in grandezza naturale e sono stati realizzati con la consulenza di paleontologi professionisti, a partire dallo studio dei fossili fino alla rifinitura in dettaglio della scultura.

Sarà un’occasione unica dunque per ammirare le ricostruzioni, tutte a grandezza naturale, di animali estinti, dall’Allosauro, al Neovenator, al Dracorex e a Tito primo dinosauro sauropode italiano, un Titanosauro di sei metri che sarebbevissuto circa 112 milioni di anni fa.

Ma il pezzo forte sarà l’enorme Diplodoco (alto 9 metri e lungo 18 metri), con il potente T-Rex (alto 6 metri lungo 8 metri), questi sono questi solo alcuni degli animali estinti che saranno esposti, enormi e sovrastanti il nostro centro storico, non ci resta che segnare le date in calendario per un’estate viterbese giurassica!

L’esposizione è organizzata da ViterDino Eventi del Presidente Daniele Mautone e Davide Argentieri insieme ad Archeoares di Gianpaolo Serone, Bruno Blanco e Francesco Aliperti, con l’importante Patrocinio dell’Assessorato alla Cultura di Marco De Carolis e la sempre fattiva collaborazione di Antonella Sberna con il suo Assessorato ai Servizi Sociali e Politiche Giovanili.

Sarà realizzata con la collaborazione di partner importanti: Diocesi di Viterbo, Geomodel, Erika Orsini Fotografie – SG Social Equipe di Serena Gargano, Tusciaweb e Galeotti Editore e con lo straordinario supporto del Main Sponsor l’Associazione Culturale e Ambientale GEA (Gestione e Educazione Ambientale) con il suo Bosco Didattico Tenuta Sant’Egidio di Soriano nel Cimino, e dei Partner Ufficiali Coldwell Banker (FRG & Partner di Via Caioroli 28 Viterbo) Dal Peschereccio Agrifish, Ranucci Catering e il Centro Commerciale Tuscia.

La biglietteria online è già aperta: www.liveticket.it/viterdinoeventi

Tutte le news e le info su Facebook ViterDino Eventi.

viterdino.eventi@gmail.com Info Line: tel. 3405567245 – 3665980909 ViterDino Eventi – Archeoares

20 giugno, 2021