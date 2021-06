“Diritti e disabilità, una città in grado di accogliere fa bene a tutti”

Viterbo - Alessia Brunetti, presidente della fondazione Oltre noi Onlus in occasione della Summer school 2021

Condividi la notizia:











Viterbo – (b.b.) – “Diritti e disabilità”. Perché una città che funziona e che è in grado di accogliere, fa bene a tutti. È la sintesi perfetta dello spirito che guida la fondazione Oltre noi Onlus, che promuove la piena inclusione sociale delle persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale e garantisce tempo e supporto ai loro famigliari.

Alessia Brunetti

“Bisogna superare la contrapposizione tra abile e disabile” sottolinea la presidente della fondazione Alessia Brunetti, alla presentazione della Summer school 2021, cinque giornate dedicate allo studio ed al confronto sui temi disabilità e diritti che si concluderanno domani. Il progetto è organizzato dalla Fondazione Oltre noi onlus di Viterbo e gode del contributo della Fondazione Carivit e della associazione Viterbo con Amore, in collaborazione con Associazione italiana sindrome X fragile. Con il patrocinio del comune di Viterbo, della Asl, dell’Anffas e della regione.

“La regione Lazio sta realizzando una governance che vede al centro sì la persona con disabilità ma anche tutto il nucleo famigliare – ha spiegato l’assessore regionale alle Politiche Sociali, Welfare, Beni Comuni e ASP, Alessandra Troncarelli, sottolineando come molti siano i progetti e le attività messe già in campo e molte altre in programma. “Stiamo realizzando una politica che parta dal basso, dalle esigenze reali delle persone affinché possano trarre reali giovamenti”.

Alessandra Troncarelli

Tra gli obiettivi realizzati, l’aver “sbloccato 39 milioni di euro che dal 2014 al 2019 sono rimasti in giacenza nelle casse dei distretti sociosanitari, per potenziare l’assistenza e l’aiuto verso le persone in difficoltà”. Ma non solo. “Sono stati realizzati soggiorni estivi per disabili – ha sottolineato l’assessore Troncarelli – che vorremmo riproporre anche in inverno, forti di una campagna vaccinale che sta dando importanti risultati”.

L’assessore regionale ha anche ricordato la possibilità per chiunque sia interessato di partecipare a un bando sulla non autosufficienza. “Ci sarà tempo fino al 30 novembre 2021 per fare domanda e ottenere così un voucher da 700 euro per dodici mesi” ha spiegato la Troncarelli.

“Sul tema dell’aiuto e della disabilità le istituzioni stanno lavorando bene – ha detto la direttrice sanitaria della Asl Antonella Proietti -. E stanno raggiungendo importanti obbiettivi perché stanno lavorando insieme. Integrazione e trasversalità degli interventi sono i reali punti di forza”. A sottolinearlo anche il sindaco di Viterbo, Giovanni Arena. “Dobbiamo lavorare come se il problema di alcuni sia il problema di tutti” ha spiegato.

Antonella Sberna

Presa in carico globale della persona con disabilità e della sua famiglia e integrazione dei servizi sono le parole chiave anche dell’assessore comunale Antonella Sberna, con delega servizi sociali, politiche giovanili e per la famiglia, consulta del volontariato e politiche per la disabilità e rapporti con l’università e con U.E. “Stiamo portando avanti numerosi progetti – ha spiegato – ma dobbiamo ringraziare principalmente la regione che ci sta mettendo nelle condizioni di ricevere risorse e quindi di poterle utilizzare”.

“Dietro disabilità ci sono persone – ha concluso Vincenzo Falabella, presidente nazionale FISH Onlus -, a cui vanno riconosciuti diritti”.

Condividi la notizia:











25 giugno, 2021