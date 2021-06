(Dis)arredo urbano, bagno chimico in fondo a via Saffi

Viterbo - Polemiche per la struttura fatta rimuovere dall'assessora Allegrini (Lavori pubblici)

Viterbo – (g.f.) – Bagno chimico in fondo alla gradinata di via Saffi. Fa brutta mostra di sé su via Cavour. O almeno, faceva.

Perché la foto ieri mattina è iniziata a circolare molto presto, arrivando anche al telefono cellulare dell’assessora ai Lavori pubblici Laura Allegrini. Che ha fatto subito rimuovere l’ingombrante (dis)arredo urbano.

“Un mio amico mi ha inviato, non solo a me – fa sapere via social Allegrini – la foto di un bagno chimico posizionato in maniera stravagante. Ovviamente non autorizzato dalla amministrazione. È stato fatto immediatamente rimuovere e il responsabile pagherà sanzione e danni”.

Qualcuno deve avere pensato che palazzo dei Priori ne fosse a conoscenza e non ha risparmiato critiche. Allegrini non deve avere gradito. “Spiace vedere sempre più spesso strumentalizzare quella che risulta essere più maleducazione, leggerezza e mancanza di senso civico, per criticare gli amministratori.

Nella mia vita mi sono sempre comportata diversamente. Credo che alla fine l’onestà intellettuale paghi”.

20 giugno, 2021