Colleferro - Scoperta da un elicottero della guardia di finanza che sorvolava la zona

Colleferro – Discarica abusiva a cielo aperto con motori, vetro e isolanti.

Un’area della superficie di oltre un ettaro, nella disponibilità di una società operante nel settore del recupero di rottami metallici, è stata sequestrata dai finanzieri del comando provinciale di Roma in collaborazione con la sezione aerea di Pratica di Mare.

“Durante il consueto sorvolo del territorio – si legge nella nota della finanza -, l’equipaggio di un elicottero delle fiamme gialle ha individuato un terreno ricoperto di rottami, segnalandolo ai colleghi della compagnia di Colleferro che, dopo alcuni accertamenti sulla proprietà del terreno, sono entrati in azione e hanno trovato rifiuti di ogni tipo, tra cui motori, parti meccaniche, materiale isolante e vetro, per lo più a diretto contatto con il terreno, che era sprovvisto di pavimentazione impermeabile protettiva, con grave rischio di inquinamento delle falde sottostanti”.



L’amministratore della società è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Velletri per reato di gestione illecita di rifiuti. L’operazione rientra nel più ampio dispositivo di controllo economico del territorio messo in atto dalla guardia di finanza di Roma.

25 giugno, 2021