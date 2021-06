“Disegno di legge per la promozione del volo da diporto sportivo e dell’avioturismo”

Viterbo - Domenica 27 giugno, alle 10,45, al centro sportivo Bullicame in strada Terme, all'incontro della Lega, sarà presentato il disegno di legge - Saranno presenti i senatori Fusco e Briziarielli, i sindaci Arena e Giulivi e il sottosegretario al Mef Durigon

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Domenica 27 giugno, alle 10,45, al centro sportivo Bullicame in strada Terme, sarà presentato il disegno di legge volto alla valorizzazione e alla promozione del volo da diporto e l’avioturismo, che negli ultimi anni ha registrato una crescita esponenziale: basti pensare che in Italia vi sono circa 600 tra aviosuperfici e campi di volo, 22 aeroporti minori o regionali e approssimativamente 20mila velivoli ultraleggeri (15.000 a motore e 5.000 per il volo libero) e al considerevole indotto economico che tale settore è in grado di sviluppare.

Claudio Durigon e Umberto Fusco

L’iniziativa legislativa, a prima firma del senatore Luca Briziarielli, che parteciperà all’incontro in qualità di relatore, e sottoscritta dal senatore Umberto Fusco, mira a sostenere lo sviluppo del settore, anche attraverso l’aggiornamento e la modifica della normativa di riferimento, così da assicurare il doveroso sostegno delle istituzioni che operano nell’intero comparto.

Numerosi gli ospiti che parteciperanno all’evento di presentazione, che si pone l’obiettivo di evidenziare le potenzialità del provvedimento, che sono al tempo stesso culturali, sociali, ma anche economiche.

Oltre ai senatori Fusco e Briziarielli, parteciperanno all’incontro i sindaci Giovanni Maria Arena e Alessandro Giulivi, Jacopo Malachin e Vitaliano Turrà, in qualità di responsabili provinciale e regionale del dipartimento aeroporti della Lega, e Claudio Durigon, sottosegretario al Mef e coordinatore regionale della Lega.

La Lega parla costantemente la lingua dei territori, valorizzando vocazioni e tradizioni locali come è anche quella del volo. Lo facciamo, come sempre, con fatti concreti, che seguono puntualmente le intenzioni, ascoltando e traducendo in azione politica le necessità e le prerogative di tanti italiani.

Lega Salvini Viterbo

25 giugno, 2021