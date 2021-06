“Dissequestro della guardia di finanza, donati pigiami e giocattoli a bambini da zero a tre mesi”

Viterbo - Lo rende noto la delegazione di Viterbo - Rieti dell'Ordine di Malta

Alcuni dei pigiami e giocattoli donati

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Donati dalla delegazione di Viterbo – Rieti dell’Ordine di Malta – Italia, pigiami e giocattoli.

Un’operazione gestita dal Gruppo giovanile melitense della delegazione di Viterbo – Rieti dell’Ordine di Malta Italia, con sede nella Basilica Santuario Santa Maria della Quercia.

Sono stati consegnati pigiami in cotone “Cartoon” per neonati da zero a tre mesi, derivati da un dissequestro della guardia di finanza.

I dirigenti sanitari hanno accettato di buon grado la proposta di donazione, poiché spesso in reparto arrivano partorienti in stato di necessità.

I giocattoli, destinati ai neonati saranno invece donati all’atto delle dimissioni del ricovero, per rispettare gli opportuni protocolli normativi anti Covid-19.

Ordine di Malta Italia

17 giugno, 2021