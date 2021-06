Viterbo - Il 3 giugno dalle 8 fino alle 16, nel tratto compreso tra via Piave (a termine) e via Vicenza

Condividi la notizia:











Viterbo vista dall’alto

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Giovedì 3 giugno dalle 8 fino alle 16, divieto di circolazione in via Pieve di Cadore, nel tratto compreso tra via Piave, a termine e via Vicenza.

Il provvedimento, disposto con apposita ordinanza (n. 246 del 31/5/2021 – VII settore), su istanza di un privato richiedente, si rende necessario per consentire l’installazione di una gru di cantiere. Sarà consentito e protetto il passaggio dei pedoni. Sul luogo interessato dal provvedimento è collocata idonea segnaletica.

Comune di Viterbo

Condividi la notizia:











1 giugno, 2021