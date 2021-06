Anche tu redattore - Viterbo - La riflessione di Renato Petroselli

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Come prima cosa… gentilissimi tutti, mi complimento con voi, per il vostro operato sempre più apprezzato dai numerosi lettori.

Viterbo – Renato Petroselli

La vostra testata giornalistica è una grande vetrina per tutta la Tuscia. Questo onora tutti voi, che occupandovi di informazione, contribuite ad alimentare l’interesse su quello che succede attorno a noi popolo di questa bella parte dell’Italia centrale… definita “Tuscia “.

Avere la fortuna di vivere non solo in una zona, ricca di storia ma anche di numerose attrazioni ambientali naturali, dovrebbe stimolare tutti a valorizzare quello che abbiamo… non solo l’immondizia, che Roma con la sua “forza” ci invia… (a pensare poi che altre città con l’immondizia ci fanno affari economici) fortunatamente con la bella stagione e grazie ad alcuni imprenditori abbiamo in arrivo i signori turisti…

Ora armiamoci di buona volontà e cerchiamo di creare storie interessanti per dare loro degli ulteriori stimoli per “assaporare” e vivere più giorni la bellezza della Tuscia.

Dobbiamo cercare di mettere in vetrina nel miglior modo quello che abbiamo, come fanno gli altri paesi (vedi la Francia) con i vini buoni che abbiamo, la lavanda profumata come la terra della Provenza, la bella storia dei Papi, le grandi testimonianze di antiche civiltà come il popolo etrusco e poi i romani, i grandi del rinascimento e tante altre cose…

Cerchiamo tutti insieme di fare squadra creando energie positive per far amare sempre di più la nostra terra, con tutto ciò che di buono produce.

Ps: ricordiamo a noi stessi e soprattutto agli altri… esploratori turisti in cerca di emozioni che i vini anche in terra francese, li hanno portati prima gli etruschi e poi i romani. Grazie ancora a tutta la squadra della redazione che potenzia sempre di più… la Tuscia.

Renato Petroselli

Anche tu redattore – le segnalazioni dei lettori

28 giugno, 2021