Da domani in Francia non è più obbligatorio indossare la mascherina all’aperto

Parigi - Lo ha comunicato il primo ministro Jean Castex

Condividi la notizia:











Parigi – Calano dei contagi e il governo allenate le restrizioni contro il Covid-19. Da domani in tutta la Francia non è più obbligatorio indossare la mascherina all’aperto.

Parigi

Lo ha comunicato il primo ministro francese Jean Castex su Twitter. “Da domani non sarà più obbligatorio indossare la mascherina all’aperto – ha scritto il premier -, se non in determinate circostanze (raduni, luoghi affollati, code, mercatini, ecc.)”.

Jean Castex ha anche annunciato che domenica verrà revocato il coprifuoco alle 23, attualmente in vigore, che secondo gli iniziali piani del governo francese sarebbe dovuto durare fino al 30 giugno.

“Siamo sulla strada giusta – ha concluso il primo ministro Jean Castex -. Restiamo insieme responsabili, uniti e mobilitati”.

Condividi la notizia:











16 giugno, 2021