Da domani green pass o certificato vaccinale per visite in ospedale

Viterbo - Asl - Resta il limite di un parente per ogni degente

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – A partire da domani, 1 luglio, in tutta la rete ospedaliera della Asl di Viterbo, i familiari delle persone ricoverate dovranno fornire una copia della certificazione verde Covid-19 (Green pass) o dell’attestazione vaccinale anti Sars-Cov2 (Certificato vaccinale) per accedere al reparto.

I visitatori potranno, in alternativa, rilasciare una dichiarazione sostitutiva del possesso della documentazione richiesta e saranno, comunque, invitati a compilare un questionario relativo al rischio di esposizione e alle proprie condizioni cliniche.



Il provvedimento è stato adottato dalla Asl di Viterbo, come in tutto il resto delle aziende che fanno parte del sistema sanitario laziale, sulla scorta delle recenti disposizioni regionali e ministeriali, come misura di prevenzione per il contenimento del rischio di diffusione delle varianti.



Oltre alle disposizioni sopra elencate, al fine di garantire i livelli necessari di sicurezza e di prevenzione, restano vigenti gli obblighi di indossare la mascherina, di sottoporsi alla misurazione della temperatura all’entrata del presidio ospedaliero e del distanziamento sociale.

Rimane valida l’indicazione dell’accesso in reparto per i cari, consentito con il limite di un parente per ogni singolo degente.

Asl Viterbo

30 giugno, 2021