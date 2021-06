Da domani, vaccini per gli studenti Erasmus

Torino - Più di 2400 i ragazzi in lista per la prima dose, partiranno a settembre

Torino – Vaccini per gli studenti Erasmus. Priorità ai 2400 alunni nel torinese che partiranno a settembre.

Da domani, verranno somministrate le prime dosi di vaccino anti Covid-19 agli studenti Erasmus. A seguire, gli iscritti all’università e al politecnico.

Il centro vaccinale UniTo in via Verdi 8, sarà aperto tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 18. Quattro postazioni per consentire le prime dosi alle studentesse e agli studenti universitari prenotati e le seconde dosi alle altre categorie.

“Abbiamo stimato di poter fare circa 10mila vaccini entro settembre”, ha detto il professore Enrico Pira, direttore della scuola di specializzazione in medicina del lavoro dell’ateneo e responsabile del centro vaccinale.

L’hub continuerà a somministrare le seconde dosi ai docenti e alla popolazione generale, secondo i piani della campagna vaccinale.

“Abbiamo deciso di iniziare dagli studenti Erasmus per rendere di nuovo possibili gli scambi internazionali per lo studio e la ricerca”, ha affermato il rettore dell’università, Stefano Geuna. “Vaccinare chi studia è un passo decisivo verso la possibilità di tornare in aula a settembre per lezioni, esami e sedute di laurea, sebbene con tutte le precauzioni necessarie”, ha concluso.

La vaccinazione è aperta anche agli stranieri, iscritti e matricole.

20 giugno, 2021