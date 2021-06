Don Roberto Fiorucci via da Tarquinia, insorgono i fedeli

Chiesa - Aperta una raccolta firme per far rimanere il parroco nella chiesa della Madonna dell'Ulivo

Tarquinia – Don Roberto Fiorucci

Tarquinia – “Amata parrocchia della Madonna dell’Ulivo, quanto t’ho amata. Sei stata per me sposa, sorella, madre, figlia. Tutto! Ho dato per te tutto me stesso, avevo ancora tante cose da realizzare ma l’obbedienza mi chiede di lasciarti. Domani sarà pure un altro giorno ma oggi il dolore è tanto. Sarai e sarete sempre nel mio cuore”.

Il messaggio di don Roberto Fiorucci, affidato ai social, ha lasciato sgomenti i fedeli di Tarquinia.

Molto amato dalla popolazione, il sacerdote è stato destinato dal vescovo della diocesi di Tarquinia e Civitavecchia a un altro incarico nel territorio ma i frequentatori della parrocchia hanno subito attivato una raccolta firme per trattenerlo nel comune del litorale.

“I parrocchiani sono tutti stravolti – racconta Diana Benedetti, frequentatrice della parrocchia – e vorrebbero fare di tutto per tenere don Roberto come parroco ancora per altro tempo, quantomeno quello necessario a portare a termine i lavori e i progetti che don Roberto ha in cantiere. Eccellenza, vuole ascoltare le nostre ragioni? La preghiamo, ci ascolti.

Stiamo parlando di un giovane parroco pieno di idee e di energia che ha cominciato a lavorare, pur in mezzo a mille difficoltà, con tanta di quella lena da rivoluzionare l’intero andamento della parrocchia. Ha stabilito piano pianino ma con caparbietà e fermezza i suoi nuovi principi, dettando le regole e badando che venissero osservate da tutti, compreso lui per primo, per dare il buon esempio. Così la parrocchia ha cominciato a vivere la sua nuova vita, a riempirsi di fedeli sempre più numerosi e assidui”.

17 giugno, 2021