Donati 10mila capi di abbigliamento estivo

Cronaca - Dalla Guardia di finanza alla delegazione di Viterbo-Rieti del Sovrano Militare Ordine di Malta, verranno consegnati a chi è in difficoltà

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – I capi donati dalla Guardia di Finanza sono stati sottratti al mercato della contraffazione e destinati alle opere caritative per bambini e giovani. Un operazione di Volontariato gestita dal nuovo Gruppo della Delegazione di Viterbo-Rieti del Sovrano Militare Ordine di Malta Italia: il “Gruppo Giovanile Melitense”, sito nella Basilica Santuario S.M. della Quercia, in collaborazione con le Delegazione di Veroli, Latium Vetus, Perugia-Terni, Marche Sud e Gruppo Giovanile Delegazione Roma.

I capi di abbigliamento sono stati stoccati e gestiti per sopperire alle necessità che in questo momento di pandemia da Covid 19, interessano le famiglie in difficoltà economiche. La donazione è quantomai utile, proprio perché con con l’avvicinarsi dell’estate queste famiglie possono vestire i propri figli con del vestiario adeguato alla stagione, con pigiami in cotone, abbigliamento intimo, costumi mare, teli mare e tute.

L’operazione ha permesso alla Delegazione di Viterbo-Rieti di distribuire e destinare una parte di tale vestiario alle Delegazioni di Veroli, Latium Vetus, Perugia-Terni e Marche Sud per le loro attività sul territorio, ed una massiccia distribuzione nei comuni locali attraverso i vari Gruppi A.B.C., ognuno nelle competenze dei paesi delle Diocesi di Viterbo, Orte-Civita Castellana, Civitavecchia, Tarquinia.

Le donazioni hanno soddisfatto oltre che famiglia private, numerosissime parrocchie, case famiglia, case di accoglienza per minori, reparti pediatrici dei vari nosocomi, centri accoglienza famiglie rifugiati.

Invece per mezzo dello stesso Gruppo Giovanile Melitense, le consegne sono state dirette nell’alta Tuscia nei Comuni di Acquapendente, Proceno, Gradoli, Onano, Grotte di Castro, Bolsena, San Lorenzo Nuovo, salendo sino a Montefiascone, Grotte Santo Stefano, Vitorchiano.

Sono avvenute collaborazioni fattive anche con la C.R.I. di Acquapendente che ha manifestato vicinanza alla Delegazione, aiutando nella consegna del suddetto vestiario nei Comuni di propria competenza territoriale in sinergia con i Volontari di questa Delegazione.

Nell’occasione è avvenuta da parte del Delegato Avvocato Roberto Saccarello, la visita al Comune di Gradoli e l’incontro ufficiale con il Sindaco Dott. Attilio Mancini e con il parroco della parrocchia Santa Maria Maddalena, Don Domenico Bruni. Tutto il materiale è stato consegnato per l’assistenza tramite i servizi sociali e la stessa parrocchia a famiglie in difficoltà ed affrontate contestualmente tematiche sulle future collaborazioni per l’assistenza da parte di questa Delegazione.

Sono state inoltre approntate collaborazioni con scuole elementari del Viterbese nello specifico con l’Istituto Comprensivo “S. Canevari”, che in maniera silente permetterà la consegna del vestiario ai genitori in difficoltà degli alunni delle classi scuola primaria. Soddisfatta la preside dell’Istituto Prof.ssa Stefania Geremicca che ha mostrato entusiasmo nell’operazione di questa donazione in periodo Covid 19 motivo per regalare un sorriso, sotto la mascherina, ai più piccoli.

In virtù della quantità del vestiario ricevuto sono state effettuate collaborazioni con diverse associazioni di Volontariato con l’impegno da parte delle stesse a distribuirlo alle proprie comunità di assistiti. Grazie al Circolo dei Soldati del 12° Reggimento Lancieri di Podolia a Roma, sono state effettuate consegne per la Chiesa Polacca ed Ospizio di San Stanislao V.M. a Roma e della Parrocchia di San Pancrazio per gestire con entrambe la Comunità Polacca presente nel territorio nazionale.

Non per ultimo una collaborazione con il Centro Antiviolenza “PENELOPE” sezione Viterbo, che si occupa dell’assistenza e accoglienza di madri con figli che subiscono maltrattamenti in famiglia. Contestualmente è avvenuta la consegna di giocattoli e pigiami raccolti dal Gruppo La Quercia in attività precedenti. Ciò permetterà di donare serenità ai più piccoli che vengono assistiti dal Centro Antiviolenza con le loro madri nei tragici episodi dei dissidi familiari.

Soddisfatti di questa operazione sia il Delegato Cavaliere di Grazia Magistrale Avvocati Roberto Saccarello che il Cappellano Magistrale Rev.Prof. Don Massimiliano Balsi, per l’attività in corso d’opera, che ha consentito nel complesso di accontentare la vestizione di numerosi bambini e che ha mostrato sinergia fra gli oltre 50 Volontari e Cavalieri impiegati nell’operazione.

Ordine di Malta Italia

Delegazione Viterbo – Rieti

3 giugno, 2021