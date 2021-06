Donna uccisa a coltellate in un parco mentre prendeva il sole

Treviso - Sembrerebbe che un uomo si sia presentato volontariamente in caserma e sarebbe in corso l'interrogatorio

Treviso – Drammatica scoperta nel trevigiano. Il cadavere di una giovane donna di circa 30 anni, uccisa a coltellate, è stata trovato nella tarda mattinata di oggi in un parco pubblico di Moriago della Battaglia, in provincia di Treviso, sulle rive del Piave. Sembrerebbe che la vittima stesse prendendo il sole quando è stata uccisa.

Carabinieri

A trovare il copro della donna, che presentava diverse ferite da arma da taglio, è stato un passante. Sul posto, oltre alle forze dell’ordine, sono intervenuti anche i sanitari del 118, ma per la donna non c’è stato nulla da fare. Sembrerebbe che la vittima sia stata aggredita mentre prendeva il sole. A pochi metri dal suo cadavere, sarebbe infatti stato trovato un lettino da spiaggia.

Secondo quanto riporta il Giorno, un uomo si troverebbe nella caserma dei carabinieri, sottoposto ad accertamenti in relazione all’omicidio. Sarebbe attualmente in corso l’interrogatorio. Sembrerebbe che l’uomo si sia presentato spontaneamente in caserma.

23 giugno, 2021