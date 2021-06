“Prima dose a tutti gli italiani entro la fine dell’estate”

Coronavirus - Il ministro della Salute Roberto Speranza: "Oggi giorno bellissimo, tutte le regioni in zona bianca ma continuare con prudenza"

Mario Draghi e Roberto Speranza

Roma – L’obiettivo del ministro della Salute Roberto Speranza è chiara. Somministrare almeno la prima dose di vaccino a tutti gli italiani entro la fine dell’estate.

A sottolineare l’intenzione del governo è lui stesso, a margine della visita all’ospedale di Santo Stefano.

“Il nostro obiettivo concreto è di vaccinare tutti gli italiani che lo vogliono con la prima dose entro la fine dell’estate” ha spiegato Speranza.

“Le mascherine, su cui da oggi facciamo un piccolo passo all’aperto, sono e restano un elemento fondamentale della nostra strategia. Le mascherine sono e restano un elemento essenziale per combattere il Covid”, ha sottolineato il ministro della salute.

“Oggi è un giorno bello perché tutto il nostro paese da oggi è in area bianca e possiamo permetterci qualche libertà in più, ma dobbiamo continuare sulla strada della prudenza e della cautela perché la battaglia non è ancora vinta, il virus circola ancora in maniera significativa, siamo molto attenti con le varianti e a quello che sta accadendo in altri paesi in Europa e nel mondo, quindi è giusto continuare con questo percorso di gradualità facendo un passo alla volta ma con grandissima attenzione” ha poi concluso.

28 giugno, 2021