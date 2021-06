“Dragaggio del Fiora, servono lavori più importanti e urgenti”

Montalto di Castro - Comune - Francesco Corniglia (M5s) interviene in conclusione degli interventi

Montalto di Castro – Riceviamo e pubblichiamo – E così pare che siamo alla fine dei lavori. La draga sta facendo il suo lavoro e scarica il materiale aspirato dal letto del fiume in sponda idraulica destra, lato centrale Enel.

Siamo partiti con un progetto che prevedeva il deposito in sponda sinistra, con la creazione di apposita area di carico per il successivo ripascimento di otto zone del litorale montaltese. Poi c’é stata una variante al progetto che prevedeva un diverso tipo di draga e la diminuzione da otto a due zone di ripascimento, sempre con area di carico in sponda sinistra. In molti ricordano il dumper che viaggiava avanti e indietro sulla spiaggia di Marina di Montalto. Il cantiere è stato chiuso e si aspetta il ripristino dei luoghi ante opera per dare piena fruibilità ai turisti di quel tratto di spiaggia libera.

Adesso al lavoro c’è la draga Aurieldo (quella del progetto originale, ma non doveva essere cambiata?) che aspira il maleodorante fondale e con un lungo tubo lo risputa sul litorale in sponda destra

Non mi risulta, salvo gradite smentite, che ci siano state altre varianti al progetto pubblicate sull’albo pretorio del comune di Montalto. Tutto questo a stagione balneare iniziata. Verrà almeno così temporaneamente risolto il problema dell’insabbiamento della foce dando un pò di fondo alle imbarcazioni. In attesa di lavori ben più importanti ed urgenti come il consolidamento dei moli foranei e soprattutto quelli relativi all’arginatura.

Del progetto esecutivo che prevede il muro di cemento con annessa idrovora a quasi un anno di distanza c’è veramente ben poco. Di sicuro c’è solo un grande silenzio sia della regione Lazio che del comune su come intendano procedere nella realizzazione. Muro di cemento lungo 800 metri e alto più di due? Muretto di un metro con sopra paratie mobili ? Solo paratie mobili? oppure non se ne fa più niente e si prendono finalmente in considerazione vasche di laminazione a monte e pulizia con dragaggio (visto che va di moda in questo momento) dell’invaso della diga di Vulci?

Per l’amministrazione del non più sospeso Caci è “tutto in ordine”, vero sindaco?

Francesco Corniglia (M5s)

1 giugno, 2021