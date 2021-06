Draghi: “C’è un ritorno alla crescita, si prevede aumento del pil”

Barcellona - Il presidente del consiglio al Cercle d’Economia: “Dobbiamo fare in modo che la ripresa sia equa e sostenibile"

Barcellona – “Gli sforzi vaccinali ci hanno permesso di riaprire le nostre economie. C’è un ritorno alla crescita. Secondo le previsioni della Commissione europea, quest’anno il prodotto interno lordo dell’Ue crescerà del 4,2%. In Italia e in Spagna, si prevede un aumento rispettivamente del 4,2% e del 5,9%. Queste previsioni potrebbero essere riviste al rialzo, con il ritorno della fiducia fra le imprese e le famiglie”. Così il premier Mario Draghi intervenendo a Barcellona al Cercle d’Economia.

Mario Draghi

“Il protrarsi della situazione di incertezza significa che le ragioni per mantenere una politica monetaria e fiscale espansiva restano convincenti. Il nostro obiettivo minimo deve essere quello di riportare l’attività economica almeno in linea con la traiettoria precedente alla pandemia. Solo allora potremo dire di aver superato gli effetti” del Covid “sulle nostre società e sull’occupazione” ha sottolineato il presidente del consiglio.

“Dobbiamo fare in modo che la ripresa sia equa e sostenibile – ha aggiunto -. Nel recente passato ci siamo dimenticati dell’importanza della coesione sociale. Abbiamo dato la democrazia per scontata e abbiamo ignorato il rischio del populismo. Allo stesso tempo, durante questa ripresa, dobbiamo garantire una maggiore attenzione al cambiamento climatico. Non possiamo uscire dalla crisi sanitaria per poi entrare, da sonnambuli, in una crisi ambientale”.

