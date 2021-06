Lecco - Si tratterebbe di una donna residente nel milanese

Lecco – Dramma in montagna, escursionista precipita e muore.

Un’escursionista è morto sulla Grignetta, una montagna in provincia di Lecco tra le più note della zona.

Stando alle prime informazioni raccolte, sembrerebbe che la morte dell’escursionista sia dovuta a una caduta. Si tratterebbe di una donna residente nel milanese.

Sul posto è giunto l’elisoccorso che non ha potuto far nulla per salvare la donna.

26 giugno, 2021