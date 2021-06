Prima edizione dell’HappyCamp, protagonista anche il Rotary Club Viterbo

Cronaca - A partecipare una ventina di ragazzi diversamente abili - L'evento si è svolto a Tivoli

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Prima edizione dell’HappyCamp voluto dal distretto Rotary 2080 che ha visto protagonisti una ventina di ragazzi speciali, tra laziali e sardi, e loro accompagnatori, ospiti per tre giorni all’Hotel Duca D’Este a Tivoli.

Protagonista anche il Rotary Club Viterbo, attraverso la professionalità della presidente, Simona Tartaglia, che ha partecipato alla prima attività educativa, subito dopo l’accoglienza dei ragazzi, ovviamente interamente dedicata al cinema.

Sotto forma di gioco, perfettamente messo in scena da Simona grazie alla sua esperienza da cast director, a coppie hanno provato a raccontarsi improvvisando, partendo da un’esperienza conosciuta, da un desiderio comune, come andare al mare o partecipare ad una gara sportiva, guidare un autobus o ancora organizzando la propria festa di compleanno, magari tutti insieme in discoteca.

Uno dietro l’altro hanno conquistato il centro di un immaginario palco Giovanni e Letizia, Gianmatteo e Giulio, Gianluca e Roberto, Valerio e Matteo, Arianna e Selene, Paolo e Giovanni, quest’ultimo concedendo addirittura un bis.

Senza aver mai recitato, i ragazzi hanno eliminato la timidezza e si sono immersi in un ruolo creato ad arte, cucito su misura, e si sono confrontati con un “altro sè” da applausi. Complimenti per tutti, specie da alcuni genitori presenti, che non hanno nascosto lo stupore nel vedere i propri figli aprirsi e mostrarsi senza remore.

L’Happy Camp è proseguito con momenti di gioco, pet-terapy con gli animali, condivisione degli spazi, sotto gli occhi dei vari presidenti e soci dei club, coordinati da Giovanni Vigona, con il supporto del Rotaract, e la presenza del governatore Giovambattista Mollicone.

Rotary Club Viterbo – Distretto 2080

Condividi la notizia:











26 giugno, 2021