Emanuela Stella responsabile provinciale del dipartimento turismo Fratelli d’Italia

Viterbo - La neo nominata: "Il mio impegno sarà in stretta collaborazione con il responsabile regionale Marco De Carolis"

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Fratelli d’Italia prosegue nella sua opera di organizzazione territoriale per la gestione capillare dei vari ambiti. Fresca di nomina al dipartimento provinciale del Turismo è Emanuela Stella, laureata, mamma di due figli e da sempre attiva nel partito con passione e competenza.

Emanuela Stella

Il suo incarico va ad affiancare quello di Marco De Carolis come responsabile regionale e si inserisce nell’ottica del rafforzamento di un settore di primaria importanza per la promozione e valorizzazione della Tuscia.

“La nomina come responsabile provinciale del dipartimento Turismo Fratelli d’Italia mi gratifica molto, sono davvero entusiasta per questo nuovo incarico – commenta Emanuela Stella -. Per il turismo è una fase delicata, un intero comparto messo in ginocchio dalla pandemia, ma anche dalle scelte delle chiusure forzate fatte dai governi che in questo periodo si sono alternati”.

E ancora. “Il territorio della Tuscia – prosegue Emanuele Stella – ha un patrimonio storico culturale e paesaggistico eccezionale, unico al mondo direi, inestimabile. È un comparto strategico dell’ economia locale che va sostenuto e rilanciato”.

“Il mio impegno sarà, in stretta collaborazione con il responsabile regionale del dipartimento Turismo FdI Marco De Carolis – conclude -, quello di elaborare progetti e proposte atte a promuovere questa terra meravigliosa, attraverso i suoi numerosi borghi, le dimore storiche, le terme e tutte le peculiarità ad essa collegate, nello stesso tempo l’obiettivo sarà quello di far crescere Fratelli d’Italia. Naturalmente ringrazio Fratelli d’Italia Viterbo, Mauro Rotelli, il portavoce provinciale Massimo Giampieri per l’opportunità che mi è stata data”.

Massimo Giampieri

Coordinatore provinciale Fratelli d’Italia

26 giugno, 2021