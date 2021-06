Energia solare, Viterbo quinta in Italia per produzione

Cronaca - Prima nel Lazio, secondo uno studio prontobolletta.it - La nostra regione è settima in Italia con il 7,1% della produzione nazionale

Viterbo – Energia solare, Viterbo quinta provincia in Italia per produzione. Con 619 gigawatt/h, solo cinque realtà italiane si piazzano prima. A cominciare da Lecce, al vertice della graduatoria con 962 Gwh, Brindisi che è seconda, seguita da Bari e Cuneo.

La ricerca è a cura di prontobolletta.it. Nel Lazio, tutte le altre province seguono. Roma è settima (525,7 gwh), Latina 23esima (323,1 gwh), Frosinone 53esima (195 gwh). Chiude la classifica regionale Rieti, che è quasi in fondo. 101Esima su 107, con solo 29,5 gwh.

Tra le province vicine a Viterbo, Perugia è 12esima. Terni 64esima. Grosseto 74esima e Siena 87esima.

Sul fronte regioni, il Lazio è settimo, mentre al vertice c’è la Puglia per potenza installata e per produzione, ma come numero d’impianti, è la Lombardia ad averne di più.

Il Lazio contribuisce per il 7,1% della produzione nazionale, mentre la Puglia è al 15,3%. Ultima è la Valle d’Aosta, con lo 0,2%.

“L’obiettivo del governo Italiano – spiegano da prontobolletta.it – è di portare la produzione solare nazionale dagli attuali 200 MW/anno ai 2 GW/anno nel 2025 e ai 3 GW/anno negli anni a venire, grazie anche alle risorse del Recovery Plan.

Nel 2019 erano attivi sul territorio 860 mila impianti fotovoltaici, per una potenza complessiva di 20,4 GW (fonte dati: Terna) e il numero delle aziende e dei privati che decidono di passare alla produzione di energia tramite pannelli solari continua ad aumentare”.

In Europa, sempre secondo la ricerca, l’Italia è terza per produzione pro capite. Il perché dell’aumento d’impianti si spiega anche con la crescita del costo per kilowattora.

“Secondo i dati Arera – dicono ancora da prontobolletta.it – il costo per kilowattora è aumentato nell’ultimo anno passando dai 16,08 euro del secondo trimestre del 2020 ai 20,83 euro dello stesso trimestre del 2021 e questo spinge ancora di più pubblico e privati verso l’autoproduzione con un risparmio sull’energia.

L’incremento in Europa nella produzione di energia solare è dovuta, da un lato alla diminuzione del prezzo degli impianti, causa dello sviluppo tecnologico e, dall’altro, nell’aumento dell’efficienza che permette al cliente di rientrare dell’investimento in un minor lasso di tempo.

Molti stati europei, compreso il nostro, danno la possibilità di fruire di bonus e incentivi per l’installazione di impianti fotovoltaici, incrementando l’ammontare della popolazione interessata al questa modalità di produzione energetica.

Questo è ben visibile nella distribuzione degli impianti fotovoltaici, con quelli inferiori ai 12 kWp, ovvero di piccola taglia, che hanno superato le 800 mila unità attive contro le quasi 14 mila degli impianti oltre i 12 kWp, indicando la sempre più vasta diffusione dell’energia solare in realtà medie e piccole”.

Per la distribuzione pro capite della produzione, invece: “Il nostro paese registra un valore di 339 watt, classificandosi terza in Europa subito dopo Liechtenstein (530 watt pro capite) e Germania (486 W/ab.)”.

17 giugno, 2021