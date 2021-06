Erasmo Di Giuseppe nominato “Incaricato nel settore scuola della commissione regionale per l’educazione cattolica”

Civita Castellana - Il conferimento da parte dell'assemblea dei vescovi della Conferenza episcopale laziale

Civita Castellana – Il professore Erasmo Di Giuseppe ha ricevuto la nomina di “Incaricato nel Settore scuola della Commissione regionale per l’Educazione cattolica, la scuola e l’università per il quinquennio 2021-2025”. Per l’occasione il vescovo di Civita Castellana Romano Rossi ha inviato una lettera. Destinatari sono: dirigenti scolastici; docenti di religione cattolica; docenti dell’Issr “A. Trocchi”; sacerdoti e diaconi della diocesi di Civita Castellana.

Erasmo Di Giuseppe

Il testo della lettera inviata dal vescovo Romano Rossi

Carissime e carissimi,

con grande piacere vi comunico che in data odierna è pervenuta dal palazzo apostolico lateranense la comunicazione ufficiale con la quale, in data 14 giugno 2021, l’assemblea dei vescovi della Conferenza episcopale laziale (Cel) ha nominato il nostro professore Erasmo Di Giuseppe “Incaricato nel settore scuola della Commissione regionale per l’Educazione cattolica, la scuola e l’università per il quinquennio 2021-2025”

Oltre che un grande onore per la nostra diocesi di Civita Castellana, infinitamente grata al nostro caro professore Di Giuseppe per i decenni di servizio competente e qualificato come docente di religione cattolica, come direttore dell’ufficio scuola e segretario dell’Issr “A. Trocchi”, tale prestigiosa nomina rappresenta un riconoscimento alla sua persona in termini di sensibilità ecclesiale e maturità professionale.

Profitto della circostanza per confermarmi con deferenti ossequi e rinnovare sincera gratitudine anche a nome dei miei collaboratori.

Romano Rossi

Vescovo di Civita Castellana

27 giugno, 2021