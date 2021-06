Montalto di Castro - Comune - Il sindaco Caci prende in prestito la frase di Enzo Tortora al primo consiglio dopo la sospensione per la legge Severino

di Giuseppe Ferlicca

Condividi la notizia:











Montalto di Castro – “Dove eravamo rimasti…”. Usa la celebre frase, pronunciata da Enzo Tortora al suo rientro in tv dopo avere scontato un’ingiusta pena per accuse dimostratesi false, il sindaco di Montalto di Castro Sergio Caci.

Dopo lo stop imposto dalla legge Severino, coi poteri passati al suo vice Benni, ieri prima seduta di consiglio comunale, nell’ultimo scorcio della legislatura prima del ritorno al voto.

Sergio Caci al ritorno in consiglio comunale

Emozionato, a tratti si è dovuto interrompere, Caci parte dai ricorsi presentati contro il provvedimento sospensivo e non accolti.

“Dove eravamo rimasti, come disse Tortora – esordisce Caci – ma non lo dico perché l’amministrazione, con il vicesindaco Benni divenuto sindaco facente funzioni e i consiglieri comunali che hanno voluto continuare a rispettare la volontà dei cittadini verso la lista Caci, non si è fermata. Il lavoro è andato avanti, quindi non è un dove eravamo rimasti, ma dove siamo”.

Ringrazia Alessandro Lucherini, suo antagonista alle comunali. “Per avere continuato in tempo di pandemia a collaborare”.

C’è chi ha preso strade diverse, uscendo dalla maggioranza. “Ci sono rimasto male – osserva Caci – per quei consiglieri che hanno preso altre vie, nonostante l’amministrazione avesse riconosciuto loro ampi spazi e deleghe importanti”.

Montalto di Castro – Consiglio comunale

Si emoziona e si deve fermare quando parla dei: “Tanti amici veri che ho scoperto d’avere”. L’intenzione di volerli continuare a incontrare in assemblee pubbliche, la prima nel centro storico c’è già stata, la prossima al quartiere ex Enel.

“Ho avuto modo di riscontrare – prosegue Caci – quanto affetto ci sia, non tanto nei miei confronti, quanto della lista, degli assessori e dei consiglieri comunali. Sono molto contento della credibilità dell’amministrazione, rimasta intatta. Prova ne sia, la nomina dell’assessore Giovanni Corona nell’assemblea Anci Giovani”.

Ribadisce il rispetto, nonostante la condanna, nella magistratura, negli inquirenti e nelle forze dell’ordine. “Ma non ho rispetto quando diventano marionette rispetto a qualcun altro – sottolinea il sindaco di Montalto – e un documento sulla fioritura delle alghe diventa inquinamento marino.

Credo nelle istituzioni e non ho timore ad affrontare i processi, proverò la mia innocenza. Già la Corte dei conti ha spiegato come io non abbia mai fatto un danno erariale”.

Si dispiace dell’accanimento verso il comune di Montalto. “Nonostante tutto, non odio nessuno. Voglio continuare a essere buono. Nelson Mandela diceva: praticare l’odio è come bere veleno nella speranza che muoia il tuo nemico. Io non odio, sorrido”.

Le elezioni comunali si avvicinano e prende atto di come i nomi di possibili candidati sindaco si moltiplichino.

“Noi abbiamo già deciso, siamo aperti a chi vuol far parte della squadra, per il bene del paese. La prova di come stiamo lavorando bene è anche data dal valore degli immobili rispetto agli altri comuni”.

Marco Fedele

Trova anche il modo di ironizzare sullo stop forzato: “La pausa è stata occasione di riposo” e sul consiglio comunale, sottolinea come sia il posto dove si discutono le istanze del paese ed è il miglior punto d’ascolto.

Ma subito dopo Marco Fedele, uno dei consiglieri passati all’opposizione, si dispiace di non aver potuto replicare all’intervento del sindaco Caci: “Non mi è stato consentito, dopo le belle parole pronunciate, anche solo per augurarle il bentornato”.

Giuseppe Ferlicca

Condividi la notizia:











29 giugno, 2021