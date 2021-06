Eriksen è stato dimesso dall’ospedale

Copenaghen - Il calciatore si è subito diretto al ritiro della nazionale danese a salutare i compagni di squadra

Copenaghen – Christian Eriksen, il calciatore danese di 29 anni che ha avuto un attacco cardiaco in campo nel match con la Finlandia, è stato dimesso dall’ospedale di Copenaghen dove era ricoverato.

Lo rende noto la Federcalcio danese. “Christian Eriksen è stato operato con successo nella giornata di ieri e oggi è stato dimesso dall’ospedale – si legge in una nota pubblicata su Twitter – Oggi Eriksen ha fatto anche visita ai suoi compagni di nazionale a Helsingor e da lì partirà per casa per trascorrere un po’ di tempo insieme alla sua famiglia”.

L’intervento cui ieri è stato sottoposto, con successo, è servito per impiantare nel calciatore danese un defibrillatore cardiaco, un sistema di protezione che regolarizza l’aritmia cardiaca. Bisognerà ora capire se il defibrillatore sarà temporaneo o permanente. I medici che seguono il 29enne valuteranno tra qualche settimana l’andamento della situazione e decideranno se rimuovere il dispositivo o lasciarlo.

18 giugno, 2021