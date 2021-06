Copenhagen - Il medico della nazionale danese: “Sta bene ma non abbiamo ancora una spiegazione, è successo tutto in maniera così veloce”

Copenhagen – “Eriksen era praticamente morto, non so come abbia fatto a salvarsi”.

Queste le parole di Morten Boesen, responsabile medico della Danimarca, in conferenza stampa a proposito del malore che ha colpito il calciatore danese durante la partita degli europei contro la Finlandia.

“Christian Eriksen sta bene ma non abbiamo ancora una spiegazione sul perché è accaduto tutto questo, in questo momento non so rispondere– ha detto il medico danese -. Christian se n’era andato, era praticamente morto… Era in arresto cardiaco. Non so come abbiamo fatto a rimetterlo al mondo, è successo tutto in maniera così veloce. Io non sono un cardiologo, non posso scendere nei dettagli, per quello ci sono gli specialisti, esperti della materia”.

“Abbiamo fatto dei gruppi di aiuto – ha aggiunto il medico -, tutti hanno potuto esprimere i propri sentimenti. Questa mattina questi professionisti sono tornati in albergo, i giocatori hanno potuto beneficiare di un aiuto medico”.

“Stamattina – si legge in una nota diffusa dalla nazionale – abbiamo parlato con Christian, che ha inviato i suoi saluti ai compagni di squadra. Il team e lo staff della Nazionale hanno ricevuto assistenza. Vogliamo ringraziare tutti per i messaggi di affetto per Eriksen arrivati da tifosi, giocatori e dalle famiglie reali di Danimarca e Inghilterra, associazioni internazionali e club. Incoraggiamo tutti a mandare i propri messaggi che saranno certamente inoltrati a Christian e alla sua famiglia”.

Le condizioni di salute del calciatore dell’Inter sono in miglioramento, ma resta ricoverato in ospedale epr ulteriori accertamenti. “Ha mandato un messaggio nella nostra chat dell’Inter per aggiornarci sulle sue condizioni – ha detto Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter -, a conferma di quanto il nostro gruppo squadra sia affiatato. E oggi si è ancor più rafforzato”.

“Penso abbiamo sbagliato a mettere i nostri calciatori di fronte alla possibilità di proseguire la partita o di fermarsi definitivamente – è intervenuto il commissario tecnico danese Kasper Hjulmand -. Erano in condizioni di forte stress, non erano a conoscenza delle condizioni del compagno. Ho la sensazione che non avremmo dovuto giocare, ma lo penso adesso. Era difficile prendere una decisione in quel momento. È lui che ci ha chiesto di tornare a giocare. Christian ha detto che non ricorda molto, era preoccupato lui per noi e per la sua famiglia. Nelle parole che ci ha detto è emersa tutta la sua generosità e tutta la sua grandezza come persona”.

15 giugno, 2021