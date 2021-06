A Eriksen sarà impiantato un defibrillatore dopo il malore in campo

Copenaghen - La decisione a seguito degli esami a cui è stato sottoposto - L’annuncio della federazione danese

Copenaghen – A Christian Eriksen sarà impiantato un defibrillatore dopo il collasso sul campo nella prima partita della sua Danimarca agli europei 2021, contro la Finlandia, e i massaggi cardiaci che lo hanno salvato. Ad annunciarlo la federazione danese.

“Christian – spiega la federazione danese – ha accettato la soluzione ed è stata inoltre confermata da specialisti a livello nazionale e internazionale che consigliano tutti lo stesso trattamento”.

La decisione di sottoporlo al piccolo intervento per l’impianto del defibrillatore è stata presa dopo i diversi esami che il centrocampista dell’Inter ha fatto in ospedale dopo il malore che lo ha colpito in campo. “Dopo diversi esami al cuore, è stato deciso che a Eriksen sarà messo un ICD (ovvero un defibrillatore sottocute). Lui ha accettato questa decisione” si legge nel comunicato della federazione danese, redatto insieme ai medici del Righospitalet dove il calciatore è ancora ricoverato (sarà dimesso domani).

L’apparecchio si rende necessario dopo un attacco cardiaco per rimediare alle aritmie.

I giocatori della Danimarca formano un cordone intorno a Eriksen a terra per proteggerlo dagli sguardi del pubblico

17 giugno, 2021