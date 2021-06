Dà in escandescenze e lancia bottiglie e bicchieri al barista, daspo di un anno

Terni - Provvedimento del questore - Il ragazzo non potrà entrare in pubblici esercizi della provincia

Polizia – Terni – Foto di repertorio

Terni – Daspo urbano aggravato per il ragazzo arrestato domenica sera dalla polizia.

“II questore Bruno Failla ha emesso il dacur (Daspo Willy) – spiegano dalla questura – per la durata di un anno nei confronti del giovane che nella sera del 13 giugno era stato arrestato per aver dato in escandescenze all’interno di un bar del centro, procurando lesioni al titolare dell’esercizio commerciale lanciandogli bicchieri e bottiglie e danneggiando suppellettili, nonché aver opposto resistenza al personale di polizia intervenuto.

Allo stesso è stata applicata la forma aggravata del provvedimento che prevede il divieto di accesso nei pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento presenti nel territorio dell’intera provincia di Terni per coloro che siano posti in stato di arresto convalidato dall’autorità giudiziaria”.

17 giugno, 2021