Estemporaneamente festival, la stagione apre con la presentazione di “Altre strade”

San Lorenzo Nuovo – Riceviamo e pubblichiamo – Martedì 22 giugno a San Lorenzo Nuovo verrà presentato il libro dal titolo “Altre strade. Itinerari sulle strade bianche tra Lazio, Umbria e Toscana. Storie di resistenza rurale”, di Adio Provvedi, con la collaborazione di Filippo Belisario e le illustrazioni di Pietro D’Antoni.

Il volume, pubblicato da Iacobelli Editore, propone itinerari da percorrere in macchina e a piedi attraverso strade poco battute, nel territorio compreso tra l’Alto Lazio, la Bassa Toscana e l’Umbria Occidentale. Percorsi che possono presentare seccature “la polvere d’estate, il fango d’inverno, le buche, ma tutti inconvenienti che hanno un infallibile rimedio: andare piano. Andando piano non si alza polvere, si schizza poco fango, si evitano le buche, ma soprattutto ci si guarda intorno”, come recita la quarta di copertina.

Guidati dalle parole di Adio, personaggio davvero poliedrico, contadino, oste, scrittore, fotografo e, soprattutto, autentico genius loci di questa terra di confine, si viene catturati dal fascino di un territorio ancora integro, lontano dal turismo di massa, attraverso strade lontane dalla viabilità principale, dove la meta è poco più d’un pretesto per immergersi nel viaggio, fatto di paesaggi e incontri, con i testimoni del mondo rurale che è stato e con i protagonisti, spesso giovanissimi, di una nuova “resistenza rurale”.

L’iniziativa apre la stagione estiva di Estemporaneamente Festival, rassegna culturale all’interno del progetto Estemporaneamente: viaggio tra la poesia e la narrazione popolare, vincitore del bando Città che Legge 2019, finanziato dal Centro per il libro e la lettura.

Oltre all’autore, alla presentazione del libro prenderà parte Filippo Belisario, geologo, esperto di turismo sostenibile in servizio presso la riserva naturale Monte Rufeno e guida ambientale escursionistica.

Appuntamento dunque a San Lorenzo Nuovo martedì 22 giugno, alle 18,30, in piazza Fontana del Mascherone. L’ingresso è libero.

L’evento è realizzato con il supporto della locale associazione Pro Loco ed inserito nell’ambito dei festeggiamenti di San Giovanni.

19 giugno, 2021