“Con Eurodesk apriamo le porte della città all’Europa”

Viterbo - L'assessora comunale Sberna ha inaugurato il punto informativo presso l'Unitus - Con lei, in collegamento, anche il deputato Ue Tajani

di Daniele Camilli

Viterbo – “Apriamo le porte della nostra città all’Europa”. L’assessora alle politiche sociali Antonella Sberna inaugura un nuovo servizio del comune, realizzato in collaborazione con l’università degli studi della Tuscia. Eurodesk, una rete del programma europeo Erasmus+ da oggi presente anche a Viterbo.

Nel pomeriggio l’inaugurazione a Santa Maria in Gradi, complesso Unitus, a Viterbo. Con Sberna, anche il sindaco della città, Giovanni Arena, e il rettore dell’ateneo Stefano Ubertini. Presenti anche tecnici, operatori che gestiranno il nuovo servizio.

“Eurodesk – sta scritto sul sito internet del punto di incontro – è la rete ufficiale del programma europeo Erasmus+ per l’informazione sui programmi e le iniziative promosse dalle istituzioni comunitarie in favore dei giovani. Realizzata con il supporto della Commissione Europea-Dg Eac (Istruzione e cultura) e dell’Agenzia nazionale per i giovani, Eurodesk opera per favorire l’accesso dei giovani alle opportunità offerte dai programmi europei in diversi settori, in particolare: mobilità internazionale, cultura, formazione formale e non formale, lavoro, volontariato”.

All’incontro di oggi, moderato dal presidente di Iuppiter Salvatore Regoli, collegati in diretta, anche l’auroparlamentare Antonio Tajani, il presidente nazionale di Eurodesk, Ramon Maggi, e tre punti di incontro locali, due in Italia e uno in Spagna, che hanno raccontato la loro esperienza”.

“Aprire Eurodesk a Viterbo – ha detto poi Tajani – significa dare una prospettiva diversa alla città. Un progetto importante che mette a disposizione degli studenti della Tuscia tutte le opportunità che l’Unione europea offre”.

“Eurodesk – prosegue il sito internet – è attiva fin dal 1990 con l’obiettivo di accorciare le distanze tra mondo giovanile e istituzioni e tra il centro e le “periferie” dell’Unione Europea. Per colmare questa distanza fisica e di linguaggio, Eurodesk agisce su due livelli: una informazione aggiornata, attendibile e redatta in un linguaggio comprensibile a tutti; una rete di sportelli territoriali tra di loro collegati. Oggi Eurodesk è presente in 35 Paesi europei con strutture di coordinamento nazionali e oltre 1.000 punti di informazione decentrata sul territorio”.

A gestire lo sportello, Alessio Bigi, ricercatore Unitus di 25 anni, di Acquapendente, che si è laureato in giurisprudenza all’università della Tuscia nel febbraio del 2020.

“Le opportunità che l’Europa dà sono infinite – ha commentato Arena -. Il corto circuito si verifica solo sulla comunicazione. Con questo servizio abbiamo colmato una lacuna. La prospettiva europea rappresenta soprattutto opportunità di studio e lavoro. Il fine ultimo è creare professionalità nuove e al passo con i tempi”.

Nei mesi scorsi il comune ha aderito alla rete europea per l’informazione, la promozione, l’orientamento e la progettazione sui programmi in favore della gioventù promossi e organizzati dall’Ue e dal Consiglio d’Europa. Il punto Eurodesk permetterà ai ragazzi, studenti universitari e non, di conoscere nuove opportunità per la loro vita scolastica e professionale.

“Uno sportello che apre un ulteriore varco verso l’Europa – ha sottolineato il rettore Ubertini -. L’Eurodesk potrebbe diventare anche uno strumento per le imprese del territorio. Per realizzare progetti e idee”.

“Con questo servizio – ha concluso Sberna – Viterbo entra a far parte di una rete internazionale di collegamento fra i giovani di tutta Europa”.

24 giugno, 2021