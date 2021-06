Europei, il Viminale lavora a un piano per intensificare i controlli anti-Covid sugli arrivi

Roma - Preoccupa la partita Inghilterra-Ucraina di sabato all'Olimpico, che potrebbe far riversare nella capitale migliaia di tifosi da entrambi i paesi

Roma – Il Viminale sta lavorando a una piano per intensificare i controlli anti-Covid in occasione dei quarti di finale degli Europei tra Inghilterra e Ucraina in programma per sabato allo stadio olimpico di Roma. Potrebbero infatti essere migliaia i tifosi di entrambi i paesi che raggiungeranno la capitale per assistere al match.

La ministra dell’interno Luciana Lamorgese

Tra le misure che il ministero dell’interno starebbe prendendo in considerazione ci sarebbe l’intensificazione dei controlli negli aeroporti, nelle stazioni dei treni e anche nelle principali arterie autostradali.

C’è poi l’obbligo del tampone e della quarantena di cinque giorni per chi arriva dalla Gran Bretagna, come prevede l’ordinanza firmata il 18 giugno dal ministro della salute Roberto Speranza. La misura è stata adottata a causa del vertiginoso aumento di positivi che il Regno Unito sta sperimentando per via della variante Delta del Covid.

In vista dell’arrivo a Roma dei tifosi inglesi, l’assessore alla sanità del Lazio Alessio D’Amato ha affermato: Ricordo che è in vigore, per motivi di contrasto alla pandemia e alla variante Delta, l’ordinanza per la quarantena di cinque giorni rivolta a tutti coloro che provengono dalla Gran Bretagna. La quarantena deve essere rispettata”. Il che significa che la gran parte dei tifosi inglesi, anche qualora partisse oggi alla volta di Roma, non potrebbe comunque assistere alla partita in programma per sabato allo stadio olimpico.

Lo stesso governo britannico ha invitato i tifosi inglesi a non andare a Roma e a supportare la nazionale da casa.

30 giugno, 2021