Motori - Domani, venerdì 4 giugno, transiterà la prima tappa del raduno annuale del Circolo degli Scacchi di Roma

Condividi la notizia:











Vejano

Vejano – Riceviamo e pubblichiamo – Il fascino delle auto d’epoca a Vejano.

Nella mattinata di venerdì 4 giugno transiterà nel nostro paese il corteo di auto storiche, prima tappa del raduno annuale del Circolo degli Scacchi di Roma, uno dei circoli sociali più antichi ed importanti d’Italia, fondato nel 1872.

L’amministrazione, di concerto con l’organizzatore dell’iniziativa e presidente del “Vitesse oblige classic Cars and bikes club”, marchese Giulio Romanazzi Carducci, ha ritenuto di riservare la piazza XX settembre per la sosta degli autoveicoli, cosicché potremo ammirare e fotografare splendidi e rari esemplari che ci consentiranno di fare un tuffo nel passato, per sentirci un po’ come in un film.

Appuntamento per domani, 4 giugno, dalle 10,30 alle 12 in piazza XX settembre.

Comune di Vejano

Condividi la notizia:











3 giugno, 2021