E’ fatta per Errico, Volpe e Baroni alla Viterbese

Sport - Calcio - Serie C - Il Frosinone cede in prestito i tre calciatori ai gialloblù - Manca solo l'ufficialità

di Samuele Sansonetti

Condividi la notizia:











Viterbo – Tris di calciatori dal Frosinone alla Viterbese.

Per due, Andrea Errico e Michele Volpe, si tratta di un ritorno mentre per l’ultimo, Riccardo Baroni, è la prima esperienza a Viterbo.

E’ tutto fatto tra i due club: quello ciociaro punta sul recupero dei calciatori, reduci da una stagione travagliata per via degli infortuni, mentre quello della Tuscia si trova in casa tre giovani di qualità, al netto degli eventuali problemi fisici.

Sia Errico che Volpe e Baroni, infatti, nell’annata appena conclusa hanno giocato pochissimo: il primo ha totalizzato sei presenze con la maglia dell’Avellino, il secondo solamente tre minuti con quella del Catania e l’ultimo, difensore centrale classe ’98, zero minuti in serie B col Frosinone a causa di un intervento chirurgico che lo ha tenuto fuori dal campo per più di sei mesi.

Tre scommesse, dunque. Che la Viterbese intende giocarsi con la speranza di ritrovare i giocatori visti a Viterbo (per Errico 29 presenze, due gol e due assist mentre per Volpe 23 presenze e 10 gol, entrambi nella stagione 2019-2020) e di recuperare un difensore di talento.

L’ufficialità dell’affare, prestito secco per tutti e tre, è attesa a breve.

Samuele Sansonetti

Condividi la notizia:











23 giugno, 2021