Federica Ruzzier nuova presidente di Assonautica

Tarquinia – Riceviamo e pubblichiamo – L’Assonautica di Tarquinia “Giuseppe Maffei” ha il suo nuovo Presidente, Federica Ruzzier, romana, tarquiniese d’adozione, 44 anni, socia e figlia di uno dei soci fondatori dell’allora Assonautica provinciale, Umberto Ruzzier.

Lo scorso 13 giugno si è svolta infatti l’assemblea dei soci dell’Asd che ha portato all’elezione del nuovo presidente e del nuovo consiglio direttivo. Apprezzata da tutti per le sue doti organizzative e comunicative, un innato entusiasmo e conosciuta per l’attivismo nell’ambito di eventi e manifestazioni del territorio, Federica Ruzzier è la prima donna ad essere eletta a rappresentare un’associazione nautica caratterizzata tradizionalmente dalle solide tradizioni marinare maschili che vanta oltre un centinaio di associati e rappresenta una tra le più importanti realtà del settore a Tarquinia.

Nel suo discorso d’investitura, ricordando i valori, lo spirito di collaborazione e l’amicizia con cui ha visto nascere e crescere l’aassociazione, oggi evoluta e giuridicamente diversa dalle origini, ha messo al primo posto l’impegno per lo sviluppo dell’associazione promuovendo la conoscenza e la pratica delle attività nautiche e il contatto con il mare in tutte le sue forme.

L’assonautica “Maffei”è un’associazione sportiva dilettantistica che ha realizzato nel corso degli anni molte iniziative a carattere nautico rivolte non solo ai soci ma anche agli esterni e che oggi si presenta con un programma volto ad implementare attività consolidate come la vela e a rilanciare settori come canoa, pesca sportiva, immersioni, windsurfing, coinvolgendo sempre più giovani e diversificando progetti ed iniziative sia sportive che ricreative per adulti, bambini e ragazzi.

Ad affiancarla nel suo impegno che durerà tre anni, sono stati eletti il vicepresidente Luca Piras (già componente del direttivo nei precedenti mandati e delegato alla cultura dell’associazione), Lorenzo Pacchiarotti, tesoriere dell’associazione, Aldo Vignati e Franco Bonanni, rispettivamente responsabile delle attrezzature e manutenzioni e responsabile di sede ed Enrico Quell, resposanbile sportivo.

29 giugno, 2021