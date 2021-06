“Fermo il bonus filiera ristoranti, non c’è pace per il settore”

Viterbo - Così Paolo Bianchini, presidente dell’associazione di categoria Mio Italia: "Non viene erogato nonostante le promesse e quanto riportato dal governo"

Viterbo – “Non c’è mai pace per il comparto dell’ospitalità a tavola. Il bonus filiera ristoranti, contributo a fondo perduto creato per sostenere i piccoli imprenditori del settore Horeca e il settore agroalimentare in genere, è fermo.

Paolo Bianchini

Non viene erogato nonostante le promesse e quanto riportato dal Governo. “Un aiuto concreto per ripartire, 100% made in Italy”, si legge sul portale del ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali.

Ebbene, al netto degli slogan, di concreto pare ci sia ben poco. Da mesi, infatti, non viene dato corso alle decine di migliaia di pratiche inoltrate. E sempre da mesi ai telefoni del Ministero non risponde nessuno. Mai. È l’ennesimo schiaffone a un comparto in estrema difficoltà, quello dell’ospitalità a tavola, che vale il 30% del Pil, attrae turismo e rende grande l’Italia nel mondo.

Uno schiaffone a dir poco autolesionista, per il nostro Paese, di cui fatichiamo a capire le motivazioni”.

Lo ha dichiarato Paolo Bianchini, presidente dell’associazione di categoria Mio Italia, Movimento Imprese Ospitalità.

25 giugno, 2021