“Festa della Repubblica, riflettiamo sul passato e guardiamo al futuro con fiducia”

Viterbo - Il messaggio del sindaco Giovanni Arena in occasione della ricorrenza di domani, 2 giugno

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Domani 2 giugno celebriamo il 75esimo anniversario della proclamazione della Repubblica.

La Repubblica, il simbolo di un popolo che si riconosce unito e che trova la propria identità nei principi di democrazia, coesione e giustizia. Celebriamo principi fondamentali per ogni cittadino ed essere umano.

Viterbo – Il sindaco Giovanni Arena

La festa della Repubblica va a rinnovare e rinsaldare ogni anno quei valori indispensabili ed essenziali che sono alla base di un vivere democratico e civile. Una festa che è anche un’occasione di riflessione.

75 anni dalla nascita della nostra Repubblica. Riflettiamo su cosa è accaduto in questi anni e guardiamo con fiducia al nostro futuro. Con fiducia, speranza e prudenza.

È il secondo anno consecutivo che questa importante ricorrenza viene celebrata in maniera sobria e ristretta a causa dell’emergenza sanitaria ancora in corso. Nessuna parata militare ai Fori Imperiali a Roma e celebrazioni in tono minore in tutte le città d’Italia.

Una scelta di responsabilità istituzionale in linea con quel concetto di prudenza e speranza di cui parlavo.

La speranza che presto si possa uscire tutti da questa difficile esperienza della pandemia e si possa tornare alla normalità, sia nella vita di ogni giorno e sia in occasione di importanti ricorrenze come il 2 giugno, l’anniversario che celebra la nascita della Repubblica.

Giovanni Maria Arena

Sindaco di Viterbo

1 giugno, 2021