“Festeggiamo insieme il primo compleanno di un parcheggio dove non si può parcheggiare”

Viterbo allo sbando - A ricordarlo sui social un cittadino, Stefano Floris - Si trova lungo viale Capocci, nel degrado e con una colonnina per ricaricare le auto elettriche lasciata lì a se stessa - FOTO

di Daniele Camilli

Viterbo – Un parcheggio chiuso da un anno, con plance 6×3 inutilizzate e una ricarica per macchine elettriche che ormai sta lì per bellezza. E’ il parcheggio lungo viale Raniero Capocci. Un pezzo, quello di destra, spalle Camera di commercio e lato ex Inpdap. L’ultima data a disposizione è il 2019. Scritta su un volantino appiccicato dentro la bacheca della Viterbese, lì in un angolo del parcheggio. “Festeggiamo insieme su Facebook – ha scritto infatti poco tempo fa Stefano Floris sulla pagina social del gruppo Viterbo Pulita – il primo compleanno di un parcheggio dove non si può parcheggiare”.

Fino a una decina di giorni fa, il parcheggio, oltre ad essere chiuso, era pure abbandonato e nel degrado. Con monnezza, cumuli di foglie, erba alta e tutt’intorno da risistemare. Pochi giorni fa, è arrivato l’asfalto nuovo e la segnaletica orizzontale. Il tutto, per un parcheggio ancora chiuso, e da più di un anno.

Nel parcheggio, oltre alla bacheca della Viterbese, alla valvola di intercettazione della rete di distribuzione del gas e ai posti auto inutilizzati, con rispettiva colonnina per il pagamento in contanti, c’è anche una stazioncina dell’Enel per ricaricare le auto elettriche. Lucida e inutilizzata. Un monumento alla memoria.

Daniele Camilli

22 giugno, 2021