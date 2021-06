Festival dell’ecologia integrale, è il giorno dell’educazione all’ambiente

Tra gli ospiti del 25 giugno il sottosegretario al ministero della Transizione ecologica Ilaria Fontana

Montefiascone – Riceviamo e pubblichiamo – “Una scuola che educa all’ambiente e alla comunicazione”, il “Ruolo della transizione ecologica per favorire l’inclusione sociale” e la “Cultura dell’incontro e amicizia sociale”.

Saranno questi, il 25 giugno, i temi delle iniziative della seconda giornata del festival dell’Ecologia Integrale a Montefiascone (Vt), che si svolgeranno in piazza Cripta Santa Lucia Filippini.

L’educazione all’ambiente e alla comunicazione affidata alle scuole sarà il filo conduttore dell’incontro, alle 10,30, tra la giornalista del Tg2 Rai e vicepresidente di Greenaccord Christiana Ruggeri e i bambini.

Alle 18, prenderà il via la tavola rotonda moderata da Mario Morcellini, direttore Alta scuola comunicazione e media digitali di Unitelma Sapienza, e divisa in due momenti distinti: il primo verterà sul “Ruolo della transizione ecologica per favorire l’inclusione sociale” con il sottosegretario di stato al ministero della Transizione ecologica Ilaria Fontana; il secondo incentrato sulla “Cultura dell’incontro e amicizia sociale” con Rosanna Virgili, docente di sacra scrittura, Stefano Semplici, docente di filosofia dell’università di Roma Tor Vergata, Fabio Pasqualetti, decano della facoltà di scienze della comunicazione dell’Università Pontificia Salesiana Roma, suor Alessandra Smerilli, sottosegretario del dicastero dello Sviluppo umano integrale.

Alle 21, si esibirà in concerto l’Orchestralunata, composta da musicisti e artisti dalla sonorità stralunata attenti alle tematiche sociali attuali.

Il Festival dell’ecologia integrale, organizzato dall’associazione “Rocca dei Papi, per un’ecologia integrale”, presieduta da monsignor Fabio Fabene, ha il patrocinio di Regione Lazio, Provincia di Viterbo, Comune di Montefiascone, Fondazione Roma Sapienza, Greenaccord. Partner della manifestazione la stessa Regione Lazio, Fondazione Bioarchitettura, Trenitalia, BCC Credito Cooperativo Roma, Econet servizi per l’ecologia, Alo servizi di onoranze funebri, Balestrieri Girolamo & C. SNC.

24 giugno, 2021