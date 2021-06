Montefiascone - Appuntamento dal 24 al 27 giugno

Montefiascone – Il festival dell’Ecologia integrale si fa social.

La manifestazione organizzata dall’associazione Rocca dei Papi per un’ecologia integrata ha aperto una pagina Facebook dedicata.

“L’obiettivo – afferma l’associazione Rocca dei Papi – è arrivare a un pubblico più ampio e condividere i momenti più significativi attraverso fotografie, video e post che raccontino sia la fase organizzativa sia le giornate del festival“.

L’evento, in programma dal 24 al 27 giugno a Montefiascone si articola in tre giornate di incontri, proiezioni, tavole rotonde e concerti e una conclusiva di carattere prettamente religioso. Il tema del festival scaturisce dalla meditazione di papa Francesco, del 27 marzo dello scorso anno, nella quale ricorda come l’inizio della pandemia del Covid-19 sia stata una “tempesta inaspettata e furiosa che ha smascherato la nostra vulnerabilità”, lasciando scoperte tutte le false sicurezze sulle quali l’essere umano ha fondato le proprie abitudini e priorità, abbandonando in modo colpevole quello che realmente alimenta la vita della singola persona e della comunità.

“Chi vuole rimanere aggiornato può quindi visitare la pagina Facebook ‘Festival dell’Ecologia integrale – conclude l’associazione -. Tra pochi giorni sarà attivo anche il profilo Instagram”.

15 giugno, 2021