Fidit Lazio, Marco Morbidelli confermato presidente

Viterbo - Approvato anche il bilancio per l’esercizio 2020

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Si è tenuta ieri 28 giugno l’assemblea ordinaria dei soci di Fidit Alto Lazio in occasione della quale è stato approvato il bilancio per l’esercizio 2020 e riconfermato il consiglio di amministrazione.

Viterbo – Marco Morbidelli, presidente Fidit Alto Lazio

“Nonostante sia stato un anno a dir poco particolare e impegnativo in cui ci siamo dovuti confrontare oltre che con le mille difficoltà delle Imprese anche con l’emergenza sanitaria provocata dalla pandemia, siamo tuttavia soddisfatti del risultato ottenuto, soprattutto perché siamo riusciti in questa condizione precaria a rimanere al fianco delle imprese associate condividendone necessità e bisogni anche nei momenti di chiusura forzata, grazie alla sensibilità del nostro staff, del nostro consiglio di amministrazione, dei nostri consulenti che voglio ringraziare per la disponibilità dimostrata nell’essere sempre rimasti attivi e presenti, fornendo la necessaria assistenza a tutte quelle realtà imprenditoriali che si sono trovate ad affrontare la tempesta perfetta in un mare già piuttosto agitato.”

Cosi riferisce Marco Morbidelli presidente appena riconfermato alla guida del consorzio di garanzia Fidit Alto Lazio per il prossimo triennio.

“Vogliamo credere, dopo il cambio di passo nel piano vaccinale grazie al quale l’Italia è finalmente ripartita, che questo governo metta seriamente in campo una più concreta politica di sostegni che non può prescindere anche da provvedimenti di ampio respiro in ambito fiscale, necessari per permettere alla Aziende di ripartire senza rimanere impantanate dalle cartelle esattoriali e dai debiti tributari che inevitabilmente si sono accumulati in questo periodo.

Ci sono migliaia di lavoratori autonomi che hanno tenuto duro senza mai mollare continuando a credere nel proprio lavoro e nel sistema Italia, ora tocca allo Stato dimostrare a queste persone di credere al sistema imprese e rimettere in moto il Paese.

Noi come cooperativa di garanzia ci stiamo già muovendo con ulteriori strumenti finanziari che lanceremo a brevissimo nell’ottica di fornire sempre più soluzioni e possibilità di aiuto e assistenza per quello che riguarda l’accesso al credito, anche in collaborazione con il fondo centrale”.

Fidit Alto Lazio

29 giugno, 2021