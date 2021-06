Fiera del design all’orto botanico

Viterbo - La prima edizione organizzata dall'Unitus, sabato 3 luglio dalle 16 alle 20

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Prima edizione della Fiera del Design: il design sostenibile incontra il territorio della Tuscia all’Orto Botanico “Angelo Rambelli”.

In occasione della nascita del nuovo corso di laurea in Design per l’Industria Sostenibile e il Territorio, il Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa dell’Università degli Studi della Tuscia ha organizzato per sabato 3 luglio 2021 la prima edizione della Fiera del Design che si svolgerà dalle 16 alle 20.

L’evento ha l’obiettivo di sensibilizzare il territorio della Tuscia rispetto alla tematica del design che si sta dimostrando un elemento chiave per la competitività delle imprese artigianali e industriali, oltre che un settore in forte crescita e dunque in grado di offrire opportunità lavorative ai futuri laureati. Numerose aziende del territorio parteciperanno per proporre i propri prodotti e il proprio know-how acquisito in anni di attività sulla tematica del design.

Verrà inoltre allestito un angolo espositivo sul passato e futuro del design nel settore automobilistico. La Fiera del Design si svolgerà all’Orto Botanico “Angelo Rambelli” di Viterbo (http://www.ortobotanico.unitus.it/), altra eccellenza dell’Università degli Studi della Tuscia che si estende su una superficie di circa 6 ettari e che ospita numerose collezioni di piante provenienti da varie parti del mondo. L’evento rientra nelle celebrazioni previste per il 30° anniversario della sua nascita. Durante il pomeriggio verrà presentato il nuovo corso di Laurea in Design per l’Industria Sostenibile e il Territorio (classe L-4) per fornire ai partecipanti una panoramica sugli obiettivi formativi, il piano degli insegnamenti, le modalità di accesso, gli sbocchi lavorativi del corso. Sarà presente il servizio di interpretariato in lingua dei segni.

A seguire, il presidente della Scuola di Ingegneria e Design prof. Stefano Rossi e i docenti del corso rimarranno a disposizione di quanti vorranno avere maggiori informazioni sul nuovo corso di laurea in attivazione per il prossimo anno accademico 2021/2022 con inizio lezioni a ottobre 2021. L’evento è aperto a tutta la cittadinanza e durante la giornata sarà possibile passeggiare tra le diverse specie di piante dell’Orto Botanico e visitare la serra tropicale che ospita temporaneamente alcune farfalle tropicali. L’accesso è consentito previa compilazione dell’autocertificazione online (bit.ly/unitus_autocert).

Si ricorda che le prossime date per sostenere i test di ingresso per accedere ai corsi di Ingegneria Industriale e Design per l’Industria Sostenibile e il Territorio di Unitus, gratuiti e in modalità telematica, saranno il 14 luglio, il 21 luglio e il 4 agosto (maggiori informazioni suhttp://unitusorienta.unitus.it/).

Unitus

Condividi la notizia:











24 giugno, 2021