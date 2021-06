Finale nazionale Silver Fgi, bene l’Arteritmica Tarquinia

Sport - Si è svolta a Rimini all’interno della manifestazione della Ginnastica in festa

Condividi la notizia:











Tarquinia – Riceviamo e pubblichiamo – Conclusione della stagione agonistica, nonché dell’anno sportivo, soddisfacente per l’Arteritmica Tarquinia.

Nel corso delle due settimane appena trascorse alcune atlete tarquiniesi, con la compagnia delle ragazze della sezione Toscana, hanno partecipato alla finale nazionale del campionato di ginnastica ritmica Silver Fgi svoltosi a Rimini all’interno della manifestazione della Ginnastica in festa.

La prima, e anche la più piccola, a scendere in campo è stata Viola Sabbatini, nei giorni successivi è stata la volta di Chiara Perticarari, Valentina Breccia e Lucrezia Filomeni, la più grande della spedizione tarquiniese a Rimini.

Tutte e quattro le atlete hanno ottenuto buonissimi punteggi e si sono piazzate a metà classifica nelle rispettive categorie.

Ottime prove anche dal fronte toscano con Vanessa Neri che, dopo aver centrato la finalissima delle migliori dieci ginnaste nella categoria LB2 S2, conquista la medaglia di bronzo nella specialità palla ad appena 0,10 dalla prima classificata.

Anche la squadra mista categoria LD centra la finale concludendo la gara al settimo posto assoluto. Grandi soddisfazioni su entrambi i fronti, quello tarquiniese guidato da Arianna Girardi e Serena Sileoni e quello della delegazione toscana con Nataliya Kuplovska.

Le altre numerose ginnaste rimaste a casa insieme a Laura Brizi, Maria Cappuccini e l’insegnante di danza Desirée Benevieri, hanno continuato gli allenamenti e si sono esibite, dopo due anni lontane dal pubblico, il 19 giugno alla Cittadella di Semi di pace concludendo così un anno sportivo folle e a dir poco avventuroso, fatto di continui spostamenti tra un comune e l’altro per potersi preparare per le gare e di adattamenti ad allenarsi anche sul prato o sul cemento.

Con il mese di giugno si archivia definitivamente la stagione sportiva 2020 – 2021. Una stagione coronata, nonostante le difficoltà, dalle soddisfazioni e dalle buone prove svolte sia al campionato nazionale Opes di San Marino (a fine maggio) sia alla recente trasferta riminese. Le allenatrici si dichiarano soddisfatte dei risultati raggiunti da tutte le ginnaste, sia quelle che hanno partecipato alle gare sia quelle che hanno “semplicemente” ripreso ad allenarsi.

Dopo il lungo stop vissuto dal mondo dello sport anche le giovani atlete hanno dovuto lavorare sodo e con il doppio dell’impegno per riprendere la forma fisica necessaria e l’abitudine a gareggiare.

Ora appuntamento, per tutto il mese di luglio, per gli allenamenti all’aperto che si svolgeranno sempre a Semi di Pace in vista della ripresa autunnale, quando aprirà le porte anche il nuovo corso di Parkour tenuto da istruttori qualificati.

Arteritmica Tarquinia

Condividi la notizia:











29 giugno, 2021