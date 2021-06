Sport - Mountain bike - Il gruppo Tuscia bikers dopo l'ultima uscita tra Viterbo, Tuscania e Tarquinia

Tuscia bikers Mtb

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Finalmente si respira aria di rinascita tra alcuni dei luoghi più belli della Tuscia. Luoghi ricchi di storia e di paesaggi affascinanti.

Per la partenza non si poteva che partire dal cuore di Viterbo, piazza San Pellegrino. Da lì via per il meraviglioso centro storico e a seguire le campagne viterbesi fino a giungere nella suggestiva Tuscania.

Dopo giro per la cittadina, visita e ristoro nella meravigliosa Basilica di San Pietro. Dopodiché giù lungo il selvaggio e intrigante mondo della valle del fiume Marta. E poi la vista delle storiche torri della “Perla del Tirreno” Tarquinia. Ed eccoci arrivati al mare degli Etruschi.

Un’altra bella giornata di sport ed amicizia conclusasi con un bel pranzo in riva al mare con i mitici Tuscia bikers.

21 giugno, 2021