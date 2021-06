“Che fine hanno fatto i contributi a fondo perduto Sostegni bis?”

Economia - Interviene Paolo Bianchini (Mio): "Sarebbero dovuti partire in automatico lo scorso 16 giugno ma nessuno li ha visti"

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – I piccoli imprenditori del settore dell’ospitalità a tavola (Horeca) li attendevano con ansia, dopo mesi di inattività forzata. Mi riferisco ai contributi a fondo perduto previsti dal decreto Sostegni bis: lo scorso mercoledì 16 giugno sarebbero dovuti partire in automatico a favore di chi li avesse già ottenuti nel primo Sostegni.

Paolo Bianchini

Ebbene, la notizia è che i pagamenti non sono ancora iniziati. Non ci sono parole.

Come mai? Che fine hanno fatto i contributi? È chiaro che tutto ciò è inaccettabile soprattutto per un comparto, quello Horeca, scelto come capro espiatorio e lasciato morire per mezzo di astruse e penalizzanti restrizioni non supportate da riscontri scientifici.

Attendiamo lumi, anche se di tempo non ce ne è più.

Presidente dell’associazione di categoria Mio Italia (Movimento imprese ospitalità)

21 giugno, 2021