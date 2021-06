Viterbo - Comune - Il sindaco Arena in consiglio dopo l'ordinanza della regione - Marini (FI) lancia l'allarme: "La discarica si sta esaurendo in fretta"

Viterbo – (g.f.) – “Da fine maggio i rifiuti da Roma non arrivavano più, adesso riprendono”. Roma in emergenza continua e il sindaco Giovanni Arena, oltre ai camion che di nuovo arriveranno dalla capitale, deve fare fronteggiare pure le critiche in consiglio comunale.

Se oggi è Roma ad avere un’emergenza, presto anche Viterbo potrebbe averne una simile. La discarica Fornaci ha una capienza non infinita. Ancora per 165mila metri cubi. Meno di quanto si pensasse. “La struttura – fa notare il capogruppo FI Giulio Marini – si va esaurendo”.

Per altri quindici giorni la città dei Papi dovrà ospitare l’immondizia in arrivo dalla capitale, dopo l’ordinanza della regione per coprire il lasso di tempo necessario a stipulare contratti e portare altrove l’immondizia, visto che nella capitale posti disponibili non ce ne sono.

“Dal 31 maggio – ricorda Arena – i rifiuti da Roma non arrivavano più. Adesso riprendono per quindici giorni, il tempo di predisporre gli atti. Certo, non sono soddisfatto, ma almeno fiducioso del fatto che una volta perfezionati i contratti, si possa risolvere in modo definitivo il problema e che i camion non arrivino più”.

La decisione di conferire a Viterbo è stata presa attraverso un’ordinanza da parte della regione. La durata dovrebbe essere limitata a due settimane, poi l’immondizia romana dovrebbe prendere strade più lontane, fuori regione.

16 giugno, 2021