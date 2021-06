Nepi - Sul posto vigili del fuoco, 118 e carabinieri

Nepi – Finisce fuori strada con la macchina, un ferito.

Carabinieri, vigili del fuoco, 118 – Immagine di repertorio

Incidente in tarda mattina in via Nepesina, al chilometro 10. Per dinamiche in corso di accertamento un uomo è uscito fuori strada con la sua auto.

A causa del forte impatto è rimasto ferito e, prima che il 118 potessero soccorrerlo, i vigili del fuoco lo hanno tirato fuori dalle lamiere.

Sul posto i carabinieri per tuti gli accertamenti di rito.

16 giugno, 2021