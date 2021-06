“Finita la storia dell’uno vale uno, la politica si riappropria delle sue competenze”

Viterbo - Mauro Rotelli, deputato FdI, all'inaugurazione del circolo di partito a Grotte Santo Stefano

di Giuseppe Ferlicca

Viterbo – “È finita la storia dell’uno vale uno, la politica si riappropria delle proprie competenze, figure, ruoli”. Mauro Rotelli a Grotte Santo Stefano, s’inaugura il circolo Fratelli d’Italia ed è un po’ come tornare indietro.

FdI – L’inaugurazione del circolo a Grotte

“Quest’apertura – spiega il deputato FdI – chiude la storia dell’uno vale uno, che chiunque possa ricoprire un ruolo. La politica si riappropria del proprio ruolo, delle proprie figure e competenze. È un modo diverso di viverla la politica, alla vecchia maniera”.

Nello stesso locale che nel 2018 è stato sede del comitato elettorale per le politiche. All’interno, i simboli, le bandiere e non manca il libro di Giorgia Meloni. Dopo il taglio del nastro l’inno e quindi un brindisi. Ma c’è poco tempo per fare festa, Rotelli richiama all’ordine.

“Qui una volta a settimana – promette Rotelli – verranno a turno gli amministratori, assessori e consiglieri comunali e ovviamente anche il deputato. Ad ascoltare, ma non solo. Non possiamo fermarci solo a questo”.

Al taglio del nastro diversi ci sono già, l’assessore Marco De Carolis, il capogruppo Luigi Maria Buzzi, il consigliere comunale e provinciale Gianluca Grancini, esponenti locali, ma anche del territorio. Pure il consigliere Antonio Scardozzi da Bagnaia. Avrà senz’altro apprezzato come Grotte Santo Stefano sia così ben tenuta.

“I problemi qui sono diversi rispetto a Viterbo – spiega Valerio Cerci – questo deve essere un punto d’ascolto e di supporto”. Nello stile che il responsabile provinciale FdI Massimo Giampieri ha ricordato: “Ci carichiamo di responsabilità – spiega Giampieri – portando avanti le nostre battaglie, come quando non raggiungevamo come partito, la soglia di sbarramento, anche oggi che ci attestano al 20%. Per noi non è cambiato nulla”.

24 giugno, 2021