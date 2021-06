Fipe Lazio Nord Rieti-Viterbo, rinnovate le cariche

Economia - Presidente Elia Grillotti e vicepresidente il viterbese Marco Bevilacqua

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Si è costituita la Fipe Lazio Nord Rieti-Viterbo. L’associazione rappresenta oltre 600 imprese del settore della somministrazione di alimenti e bevande (bar, pub, gelaterie, pasticcerie, ristoranti, pizzerie, catering, stabilimenti balneari) nelle due province.

E’ stato eletto presidente Elia Grillotti titolare della Corte group e della Chef school e vicepresidente Marco Bevilacqua titolare dell’Andrew’s Pub a Viterbo. Il Presidente Grillotti a seguito dell’elezione ha dichiarato: “Ringrazio i tanti colleghi chi mi hanno accordato la loro fiducia per rappresentarli in questo periodo cruciale per le nostre imprese. Intendo rivolgere un particolare ringraziamento alla federazione nazionale che in questo lungo periodo di grande difficoltà ci ha prestato la massima assistenza per superare i momenti più drammatici.

La Fipe inoltre sta offrendo a tutti i soci preziosi strumenti per la ripartenza in sicurezza e il livello di fiducia delle imprese del settore per un recupero dei fatturati pre-covid sta salendo. Il nostro settore è pronto per tornare ad essere il traino dello sviluppo territoriale per quanto riguarda il turismo, l’enogastronomia e l’incremento dell’occupazione”.

Il vicepresidente Bevilacqua dichiara: “far parte del direttivo Fipe significa condividere con altri professionisti le esperienze per superare questo particolare momento. Bisogna guardare avanti con fiducia e confrontarsi per ripartire e crescere. Le nostre attività sono tra le protagoniste della socialità, luoghi di aggregazione e vetrine dei territori”.

Segreteria Confcommercio Lazio Nord

24 giugno, 2021