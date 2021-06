Australia - Il governatore dello stato del Nuovo Galles: “Occorre fare molta attenzione”

Sydney

Sydney – Focolaio di variante delta a Sydney, la città torna in lockdown.

80 nuovi casi legati alla variante delta, in parte collegati alla positività di un autista che accompagnava gli equipaggi delle compagnie aeree e a un cluster in un salone di parrucchiere.Ieri erano stati 65.

Le autorità sanitarie di Sydney hanno imposto un nuovo lockdown per limitare la diffusione del virus e della variante delta, considerata particolarmente contagiosa. Le regole saranno valide fino al 9 luglio.

Come fa sapere l’Ansa, si è deciso di estendere per due settimane a tutta la città il provvedimento che già ieri aveva introdotto nuove restrizioni in quattro distretti della città.

“Anche se non vogliamo imporre oneri a meno che non sia assolutamente necessario, purtroppo questa è una situazione in cui dobbiamo”, ha affermato il governatore dello stato del Nuovo Galles Gladys Berejiklian.

26 giugno, 2021